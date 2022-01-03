На Гаити совершили покушение на премьер-министра

Премьер-министр в результате нападения не пострадал/Фото: Reuters/Ralph Tedy Erol, коллаж: "Сегодня"

В Гаити совершили покушение на жизнь на жизнь премьер-министра Ариэля Анри. Инцидент произошел во время празднования 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.

Об этом сообщает teleSUR.

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Детали

После того как Ариэль Анри вышел из собора, где проходила служба по случаю годовщины независимости, произошла перестрелка. Служба безопасности отвела главу Кабмина в безопасное место. В результате инцидента он не пострадал.

Есть жертвы

Из-за нападения погиб по меньшей мере один человек. Еще несколько получили ранения.

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Что известно об Анриэле Анри?

По информации Википедии, Ариэль Анри — гаитянский политик и нейрохирург. Премьер-министр, бывший министр внутренних дел. Является членом левоцентристской Социал-демократической партии "патриотическое единство".

Анри вошел в политику как лидер движения "Демократическая конвергенция", стремившегося свергнуть президента Жана-Бертрана Аристида, которого обвинили в фальсификации парламентских выборов в Гаити в 2000 году. Он и Миха Гайард возглавили оппозицию против президента на международных форумах. После государственного переворота 2004 года в Гаити, который вытеснил Аристида, Анри призвал к переходному правительству на основе консенсуса и новых выборов. Позже он стал частью" Совета мудрецов", состоявшей из семи членов. Совет поддержали США, он избрал членов переходного правительства. В январе-сентябре 2015 года занимал должность министра внутренних дел в правительстве Эванса Поля, затем до февраля 2016 года был министром социальных дел и труда в его же правительстве. 5 июля 2021 года президент Жовенель Моиз назначил Анри премьер-министром и подал его кандидатуру для утверждения парламентом страны. Однако через два дня Моиза убили, что помешало принятию кандидатуры Анри в парламенте. Вступил в должность 20 июля.

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