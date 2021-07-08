На Гаити задержали подозреваемых в убийстве президента

Предполагаемых киллеров допрашивают, подробности обещают в ближайшее время

Погибший президент Мартин Моиз и военные Гаити / коллаж "Сегодня"

Национальная полиция Гаити задержала подозреваемых в покушении и убийстве президента страны Жовенеля Моиза в среду вечером.

Об этом сообщил госсекретарь Гаити Франц Экзантус в Twitter.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00. Более подробная информация будет в ближайшее время", – написал он.

Экзантус больше не сообщил никаких подробностей. Известно только, что в настоящее время подозреваемых допрашивают.

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Отметим, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Джозеф заявил, что совершившая нападение на резиденцию президента Гаити вооруженная группа была сформирована из иностранных граждан, они якобы говорили по-английски и по-испански. Кроме того, киллеры якобы представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США.

Напомним, покушение на президента Гаити произошло около часа ночи (по местному времени) в среду – группа неустановленных лиц обстреляла резиденцию президента в Порт-о-Пренсе.

Жовенель Моиз скончался сразу, а его 47-летняя супруга получила огнестрельное ранение и была госпитализирована.

В соцсетях уже появилось видео нападения на президента Гаити: