На Красной площади активист Крисевич "выстрелил" себе в голову (фото, видео)

Необычную акцию в центре Москвы устроил Павел Крисевич – он сымитировал самоубийство, выстрелив перед этим в воздух

Павел Крисевич сымитировал самоубийство из пистолета. Коллаж: "Сегодня"

На Красной площади в Москве активист Павел Крисевич сымитировал самоубийство, выстрелив себе в голову из охолощенного пистолета Макарова. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух. Его тут же повалила и увела полиция.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Павел Крисевич устроил акцию на Красной площади. Источник: t.me/readovkanews

Павел Крисевич получил ожог лица. Он доставлен в ОВД Китай-город.

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Как сообщает Telegram-канал "Открытые медиа", перед акцией активист подготовил манифест, в котором назвал выстрел единственным решением, как избавиться от страха репрессий.

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"Мы совершим это за вас, а вот принимать ли результат, решать уже вам. Только здесь и только сейчас. Из дымки пороха и щелчков затвора кованного механизма. Контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах", – говорится в манифесте Крисевича.

Павел Крисевич устроил акцию на Красной площади. Источник: t.me/readovkanews

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину с плакатом "Проснитесь, у нас снова царь".