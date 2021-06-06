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Хватило десяти секунд. В Москве задержали мужчину с плакатом "Проснитесь, у нас снова царь" (фото)

6 июня, 18:21

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мужчина пришел на Красную площадь к мавзолею Ленина и плакатом призывал его проснуться – пикетирующего сразу задержали российские правоохранители

В Москве активист Руслан Осипов вышел на Красную площадь на одиночный пикет. Он держал плакат "Wake up we have a tsar again" ("Проснитесь, у нас снова царь").

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О задержании сообщила жена задержанного, передает "ОВД-Инфо".

Осипов простоял с плакатом около десяти секунд – пока к нему не подошли полицейские. Мужчину сразу же задержали и доставили в отдел полиции.

К нему приехал адвокат Сергей Тельнов – спустя полтора часа после задержания Осипова отпустили.

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На него составили административный протокол об участии в несогласованной публичной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

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Отметим, что на Красной площади находится мавзолей, в котором лежит прах Владимира Ленина. Видимо, к нему Осипов обращался с плакатом.

Ранее мы сообщали, что возле посольства РФ в Киеве активисты по случаю годовщины начала боев ВСУ за Донецкий аэропорт провели акцию, во время которой сожгли картонный макет московского Кремля.

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