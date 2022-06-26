На ночном совещании у Путина обсуждали войну с Литвой. Какое решение принято?

У Путина давно готов план нападения на Литву. Удастся ли его осуществить, целиком зависит от НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздно вечером 25 июня кортеж Путина заметили движущимся по направлению к Кремлю. Обычно такое происходит накануне важных решений, говорили в соцсетях. Вероятно, у Путина действительно было совещание, и на нем рассматривался вопрос Литвы. Об этом "Сегодня" рассказали российские журналисты. По их словам, по крайней мере одно медиа в Москве готовило материал об итогах совещания. Но после заявления пресс-секретаря Путина о том, что никакого совещания не было, этот материал не был опубликован. Между тем, есть вероятность, что в Кремле всерьез рассматривают вопрос о военных действиях против Литвы. Более того, план этой войны был готов более 30 лет назад.

Видео о том, как кортеж Путина мчится в сторону Кремля в считанные минуты разлетелось по соцсетям. Несколько улиц в центре Москвы были перекрыты. Пользователи писали – такие совещания всегда связаны с чем-то важным.

Путин еще днем находился в Санкт-Петербурге, где встречался с белорусским самопровозглашенным президентом Лукашенко. И вот он вдруг летит в Москву, его самолет садится в аэропорту "Внуково", оттуда кортеж мчится в центр. Не в Кремль, а на Старую площадь (улица в центральном московском районе Китай-город, где находится админстрация президента). Там, в АП он проводит совещание.

В этом неуютном здании на Старой площади в Москве Путин иногда проводит ночные совещания, на которых принимаются решения, шокирующие всех / Фото: Ведомости

По данным источника "Сегодня", на совещании вероятно присутствовали глава АП Антон Вайно, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие люди. По результатам встречи планировалась публикация, по крайней мере в одном российском медиа.

Журналистам уточнили, что публикация будет касаться ситуации в Литве. Ранее, в тот же день, на встрече с Путиным Лукашенко заявил, что блокаду, которую намерена осуществлять Литва, можно расценивать, как объявление войны Российской Федерации.

Позже факт совещания опроверг пресс-секретарь Путина Песков. Но то, что совещание было, подтверждает Марат Баширов – российский политтехнолог, который в 2014 активно поддерживал сепаратистов в Луганске.

"Намекнули. Да, кое-что произошло. Но дождемся официальных ньюсов", – написал Баширов в своем telegram-канале "Политджойстик". Также он уточнил: "Нет. Это внешний кейс. Внутри России все ок."

Источник "Сегодня" предполагает, что Песков опроверг факт совещания у Путина, потому что никакого решения по Литве пока не принято. Там решили еще подождать – может быть Америка убедит Литву отказаться от блокады.

"В ночь на 26 июня в Европу прибыл Байден. Он будет обсуждать вопросы, связанные с Украиной. В администрации президента России считают, что будет поднят вопрос и по Калининградской области. По каким-то причинам в Кремле полагают, что США уговорят Литву отменить или минимизировать блокаду. В любом случае счет этого ожидания идет на дни или даже часы…" – предполагает наш источник.

История с Литвой для Путина – очень личное

Как известно, с 18 июня Литва ограничила транзит российских грузов через свою территорию в Калининградскую область. В России немедленно последовали угрозы в адрес Литвы. Один из главных кремлевских ястребов – Патрушев – провел совещание в Калининграде и заявил о том, что будут "ответные меры".

"В свое время кто-то в Европе по-дружески обещал президенту России, что с Калининградской областью у него не будет проблем. Поэтому нынешняя блокада для него – очень личный вопрос. Часто решения он принимает под влиянием таких вот личных факторов. Поэтому вопрос с Литвой стоит неожиданно серьезно", – говорит наш собеседник и приводит аналогию с запретом телеканалов Медведчука. Тоже был личный вопрос.

Погранпереход из Литвы в Калининградскую область – эксклав России, сухопутное сообщение с которым проходит через страны, состоящие в ЕС и НАТО / Фото: kp.ru

Ранее Алексей Арестович заявлял, что после начала уголовного производства против Медведчука Путин начал готовиться к вторжению в Украину:

"Он живет в мире "пацанских понятий". И когда твоего члена семьи арестовали, надо что-то делать. Неважно, как ты к нему относишься, на тебя начинают поглядывать пацаны из окружения. Для сохранения авторитета необходимо что-то сделать", – сказал Арестович.

По данным наших источников, 25 июня в Кремле была уверенность в том, что Евросоюз надавит на Литву, и та отменит ограничения на транзит грузов. О том же писали российские медиа.

Решение на этот счет действительно готовилось в Брюсселе. Однако днем – за несколько часов до путинского совещания на Старой площади – президент Литвы Гитанас Науседа, который был в Брюсселе 25 июня, заявил, что никаких уступок России не будет:

"Обсуждал эту тему с председателем Европейской комиссии в Брюсселе Урсулой фон дер Ляйен. Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС. Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть речи о каких-либо "коридорах", а также о мыслях деградирующей России... Я бы наглядно объяснил председателю ЕК, как Литва видит эту ситуацию", – написал Науседа в Facebook.



Как Путин может ударить по Литве

Версия о том, что Россия может начать вооруженный конфликт с Литвой, кажется безумной. Литва – член НАТО, агрессия против нее будет расцениваться, как агрессия против всего альянса.

В Госдепартаменте США уже предупредили Россию на этот счет. 22 июня представитель госдепа Нед Прайс сделал соответствующее заявление.

Однако нападения России на Литву исключать нельзя. В частности, так считает украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом он сказал в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

"Россия вполне способна на такой шаг. Они любят сделать такой жест, который противоречит логике. А потом вынуждать НАТО на активные действия", – считает Жданов.

Сценарий российских действий в отношении Литвы может быть следующим:

Россияне могут попытаться взять под контроль воздушное пространство над Литвой. Неконтролируемые полеты военной авиации над этой страной сделают невозможным нормальное авиасообщение. Сложится опасная – но недостаточная для военного ответа НАТО ситуация.

Если НАТО ничего не предпримет, например, из опасения развязать Третью мировую, Путин постарается захватить так называемый Сувалкский коридор – 100-километровую полосу на границе Литвы и Польши между Россией и Калининградской областью.

Английская Википедия отмечает, что впервые вопрос Сувалкского коридора в контексте доступа в Калининградскую область рассматривался еще в период распада СССР – в 1990 году на совещании у Горбачева:

"Впервые специальный коридор между Калининградом и Беларусью (планируется пройти через Польшу) обсуждался во время встречи в 1990 году между Юрием Шемоновым, высокопоставленным должностным лицом Калининградской области, и Николаем Рыжковым и Михаилом Горбачевым, премьер-министром и президентом Советского Союза, соответственно. В то время как Рыжков поддерживал эту идею, Горбачев наложил вето на предложение, призвав остальных "прекратить распространение паники".

По мнению украинского политолога Ивана Преображенского, и после распада СССР российские власти много лет пугали себя тем, что НАТО попытается захватить Калининградскую область. Поэтому у них давно готов план действий на этот случай.

"Как только самосбывающийся прогноз спустя 30 лет начинает накладываться на войну в Украине, все сразу включаются на полную, и у силовиков, и у военных России есть готовая модель как реагировать", — заявил Преображенский в интервью НВ.

Как поведет себя альянс в случае попыток России закрыть небо над Литвой, неизвестно. Но об угрозе захвата Сувалкского коридора там хорошо осведомлены. Если Россия прорубит для себя этот коридор, то не только Литва, но и остальные страны Балтии потеряют доступ к остальной территории альянса по суше.

Угроза реальная, и Россия раздумывает о ней все больше

Авторитетное издание Politico недавно опубликовало репортаж из литовского городка Друскининкай, в непосредственной близости от Сувалкского коридора – под заголовком "Самое опасное место на Земле". Подразумевалось, именно здесь может начаться Третья мировая война.

Военнослужащий группы усиленного передового присутствия НАТО в Литве на учениях Iron Wolf, май 2022

При этом Politico считает угрозу такого коридора совершенно реальной:

"Так же, как Путин пытается создать сухопутный мост между Россией и полуостровом Крым, захват Сувалкского коридора, который назван в честь города Сувалки на польской стороне границы, может связать российские войска в Калининграде, ключевом российском форпосте, с войсками, дислоцированными в ее фактическом протекторате Беларусь, – пишет Politico. – Насколько хотели бы Вашингтон и НАТО рискнуть Армагеддоном из-за участка относительно ненаселенных сельскохозяйственных угодий, о существовании которых даже знают немногие из их граждан? Это именно тот крайний случай, который Путин, как оказалось, хотел бы проверить."

Насколько большой проблемой станет блокада Калининграда

Калининградская область – это российский эксклав, у нее нет общих границ с остальной частью РФ. До Второй мировой частью была частью Германии (Кенигсберг). Тут находится база Балтийского флота РФ и мощная группировка сухопутных войск.

Подсанкционные грузы составляют до 50% от всего российского трафика через территорию Литвы. В частности, под санкции попадают:

стройматериалы,

металлопродукция,

древесина,

сантехника и фаянсовая посуда,

икра,

алкоголь,

сигареты.

Россия по-прежнему может доставлять любые товары со своей территории в Калининградскую область морским путем, однако это невыгодно: суда будут возвращаться назад в Россию пустыми. Калиниградской области нечего отправлять назад, в Россию.

Поэтому объем поставок в регион может в итоге упасть в 4 раза. Такие прогнозы делают местные власти.