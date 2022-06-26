На нічній нараді у Путіна обговорювали війну з Литвою. Яке рішення ухвалено?

Путін давно готовий план нападу на Литву. Чи вдасться його здійснити, цілком залежить від НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Пізно ввечері 25 червня у Москві помітили, як кортеж Путіна рухався вбік Кремля. Зазвичай, таке відбувається напередодні важливих рішень, говорили в соцмережах. Ймовірно, у Путіна справді була нарада, там розглядалося питання Литви. Про це "Сьогодні" розповіли російські журналісти. За їхніми словами, принаймні одне медіа у Москві готувало матеріал про підсумки наради. Але після заяви прес-секретаря Путіна про те, що наради не було, цей матеріал не був опублікований. Тим часом є ймовірність, що в Кремлі всерйоз розглядають питання про воєнні дії проти Литви. Більше того, план цієї війни був готовий понад 30 років тому.

Відео про те, як кортеж Путіна мчить у бік Кремля за лічені хвилини розлетілося соцмережами. Декілька вулиць у центрі Москви були перекриті. Користувачі писали – такі наради завжди пов'язані з чимось важливим.

Путін ще вдень перебував у Санкт-Петербурзі, де зустрічався із білоруським самопроголошеним президентом Лукашенком. І ось він раптом летить до Москви, його літак сідає в аеропорту Внуково, звідти кортеж мчить до центру. Не до Кремля, а до Старої площі (вулиця в центральному московському районі Китай-город, де знаходиться адмінстрація президента). Там, в АП, він проводить нараду.

У цьому незатишному будинку на Старій площі в Москві Путін іноді проводить нічні наради, на яких приймаються рішення, що шокують усіх / Фото: Ведомости

За даними джерела "Сегодня", на нараді, ймовірно, були присутні голова АП Антон Вайно, голова Росгвардії Віктор Золотов та інші люди. За результатами зустрічі планувалася публікація принаймні в одному російському медіа.

Журналістам уточнили, що публікація стосуватиметься ситуації у Литві. Раніше того ж дня на зустрічі з Путіним Лукашенко заявив, що блокаду, яку має намір здійснювати Литва, можна розцінювати, як оголошення війни Російської Федерації .

Пізніше факт наради спростував речник Путіна Пєсков. Але те, що нарада була, підтверджує Марат Баширов – російський політтехнолог, який у 2014 році активно підтримував сепаратистів у Луганську.

"Натякнули. Так, дещо сталося. Але дочекаємося офіційних ньюсів", – написав Баширов у своєму telegram-каналі "Політджойстик". Також він уточнив: Ні. Це зовнішній кейс. Усередині Росії все ок.

Джерело "Сегодня" вважає, що Пєсков спростував факт наради у Путіна, бо жодного рішення щодо Литви доки ще не прийнято. Вирішили ще почекати – можливо, Америка переконає Литву відмовитися від блокади.

"У ніч на 26 червня до Європи прибув Байден. Він обговорюватиме питання, пов'язані з Україною. В адміністрації президента Росії вважають, що буде порушено питання і щодо Калінінградської області. З якихось причин у Кремлі вважають, що США вмовлять Литву скасувати або мінімізувати блокаду. У будь-якому випадку рахунок цього очікування йде на дні або навіть години ... "- припускає наше джерело.

Історія з Литвою для Путіна – дуже особисте

Як відомо, з 18 червня Литва обмежила транзит російських вантажів через свою територію в Калінінградську область. У Росії негайно почалися погрози на адресу Литви. Один з головних кремлівських яструбів – Патрушев – провів нараду в Калінінграді і заявив про те, що будуть "заходи у відповідь".

"Свого часу хтось у Європі по-дружньому обіцяв президенту Росії, що з Калінінградською областю він не матиме проблем. Тому нинішня блокада для нього – особисте питання. Часто рішення він приймає під впливом таких особистих факторів. Тому питання з Литвою стоїть несподівано серйозно", – каже наш співрозмовник і наводить аналогію із забороною телеканалів Медведчука. Теж було особисте питання.

Прикордонний перехід з Литви до Калінінградської області – ексклав Росії, сухопутне сполучення з яким проходить через країни, що перебувають у ЄС та НАТО.

Раніше Олексій Арестович заявляв, що після початку кримінального провадження проти Медведчука Путін почав готуватися до вторгнення в Україну:

"Він живе у світі "пацанських понять". І коли твого члена сім'ї заарештували, треба щось робити. Неважливо, як ти до нього ставишся, на тебе починають поглядати пацани з оточення. Для збереження авторитету треба щось зробити", – сказав Арестович.

За даними наших джерел, 25 червня у Кремлі була впевненість у тому, що Євросоюз натисне на Литву, і та скасує обмеження на транзит вантажів. Про те ж писали російські медіа .

Рішення з цього приводу справді готувалося у Брюсселі. Проте вдень – за кілька годин до путінської наради на Старій площі – президент Литви Гітанас Науседа, який був у Брюсселі 25 червня, заявив, що жодних поступок Росії не буде.

"Обговорював цю тему з головою Європейської комісії у Брюсселі Урсулою фон дер Ляйєн. Цілком зрозуміло, що Литва має застосовувати і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна зберігати і зберігатиме контроль за вантажами, що перевозяться через її територію, і не може бути мови про будь-які "коридори", а також про думки деградуючої Росії... Я наочно пояснив би голові ЄК, як Литва бачить цю ситуацію", – написав Науседа у Facebook.



Як Путін може вдарити по Литві

Версія про те, що Росія може розпочати збройний конфлікт із Литвою, здається божевільною. Литва – член НАТО, агресія проти неї розцінюватиметься як агресія проти всього альянсу.

У Держдепартаменті США вже попередили Росію з цього приводу. 22 червня представник держдепу Нед Прайс зробив відповідну заяву.

Проте напад Росії на Литву виключати не можна. Зокрема, так вважає український військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

"Росія цілком здатна на такий крок. Вони люблять зробити такий жест, який суперечить логіці. А потім змушуватимуть НАТО на активні дії", – вважає Жданов.

Сценарій російських дій щодо Литви може бути таким:

Росіяни можуть спробувати взяти під контроль повітряний простір над Литвою. Неконтрольовані польоти військової авіації над цією країною унеможливлять нормальне авіасполучення. Складеться небезпечна – але недостатня для військової відповіді НАТО ситуація.

Якщо НАТО нічого не зробить, наприклад, через побоювання розв'язати Третю світову, Путін намагатиметься захопити так званий Сувалкський коридор – 100-кілометрову смугу на кордоні Литви та Польщі між Росією та Калінінградською областю.

Англійська Вікіпедія відзначає, що вперше питання Сувалкського коридору в контексті доступу до Калінінградської області розглядалося ще в період розпаду СРСР – у 1990 році на нараді у Горбачова:

"Вперше спеціальний коридор між Калінінградом та Білоруссю (планується пройти через Польщу) обговорювався під час зустрічі у 1990 році між Юрієм Шемоновим, високопосадовцем Калінінградської області, та Миколою Рижковим та Михайлом Горбачовим, прем'єр-міністром і президентом Радянського. Коли Рижков підтримував цю ідею, Горбачов наклав вето на пропозицію, закликавши інших "припинити поширення паніки".

На думку українського політолога Івана Преображенського, і після розпаду СРСР російська влада багато років лякала себе тим, що НАТО намагатиметься захопити Калінінградську область. Тож у них давно готовий план дій на цей випадок.

"Як тільки прогноз, що самоздійснюється, через 30 років починає накладатися на війну в Україні, всі відразу включаються на повну, і у силовиків, і у військових Росії є готова модель як реагувати", — заявив Преображенський в інтерв'ю НВ.

Як поведеться альянс у разі спроб Росії закрити небо над Литвою, невідомо. Але про загрозу захоплення Сувалкського коридору у НАТО добре знають. Якщо Росія прорубатиме собі цей коридор, то Литва, а й інші країни Балтії втратять доступ до решти території альянсу по суходолу.

Загроза реальна, і Росія роздумує про неї дедалі більше

Авторитетне видання Politico нещодавно опублікувало репортаж з литовського містечка Друскінінкай, поблизу Сувалкського коридору – під заголовком "Найнебезпечніше місце на Землі". Припускалося, що саме тут може початися Третя світова війна.

Військовослужбовець групи посиленої передової присутності НАТО у Литві на навчаннях Iron Wolf, травень 2022

При цьому Politico вважає загрозу такого коридору цілком реальною.

"Так само, як Путін намагається створити сухопутний міст між Росією та півостровом Крим, захоплення Сувалкського коридору, яке названо на честь міста Сувалки на польській стороні кордону, може пов'язати російські війська в Калінінграді, ключовому російському форпості, з військами, дислокованими у її фактичному протектораті Білорусь, – пише Politico. – Наскільки хотіли б Вашингтон і НАТО ризикнути Армагеддоном через ділянку ненаселених сільськогосподарських угідь, про існування яких навіть мало хто з їхніх громадян знає? Це саме той крайній випадок, який Путін, як виявляється, хотів би перевірити.

Наскільки великою проблемою стане блокада Калінінграда

Калінінградська область – це російський ексклав, у неї немає спільних кордонів з рештою РФ. До Другої світової вона була частиною Німеччини (Кенігсберг). Тут знаходиться база Балтійського флоту РФ і сильне угруповання сухопутних військ.

Підсанкційні вантажі становлять до 50% від російського трафіку через територію Литви. Зокрема, під санкції підпадають:

будматеріали,

металопродукція,

деревина,

сантехніка та фаянсовий посуд,

ікра,

алкоголь,

сигарети.

Росія, як і раніше, може доставляти будь-які товари зі своєї території до Калінінградської області морським шляхом, проте це невигідно: судна повертатимуться назад до Росії порожніми. Калініградської області нема чого відправляти назад, до Росії.

Тому обсяг поставок до регіону може в результаті впасти вчетверо. Такі прогнози робить місцева влада.