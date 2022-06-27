На прощальной распродаже в России сотрудники подрались за товар (видео)

Сначала большая очередь, потом драка за товар / Коллаж "Сегодня"
Граждане России еще пока не ощутили на себе последствие технического дефолта, который наступил у них в ночь на 27 июня, однако уже стали понимать, что качественный западный продукт надолго уходит с их рынка, а значит нужно им запастись, распихивая конкурентов. Что благополучно и делают российские сотрудники шведской компании IKEA , буквально сбивая всех вокруг с ног.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Что произошло
"Распродажа для сотрудников IKEA выглядит примерно так: люди забегают в магазин в Химках и мчатся к своим целям. Распродажа началась сегодня — сначала она пройдет только для работников и по пропускам, а затем и для обычных россиян (только онлайн). Сотрудники могут купить вещи со скидкой от 15%. По условиям, им запрещено покупать вещи для перепродажи", – говорится в сообщении.
Кто послал российский рынок
- Компания McDonald's решила полностью прекратить свою деятельность в России через несколько дней после нападения армии Путина на Украину и продала свой бизнес.
- Крупнейшая компания BMW заявила о прекращении производства своих авто на мощностях российского завода в Калининграде, а также отказалась поставлять свои машины в РФ.
- После начала войны ряд крупных иностранных компаний сразу заявил об уходе из России, однако некоторые из них думали несколько месяцев, прежде чем объявить о сворачивании бизнеса в РФ.
- Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, как нападение России на нашу страну изменит экономику страны-агрессора.