На прощальному розпродажі в Росії співробітники побилися за товар (відео)

Спершу велика черга, потім бійка за товар / Колаж "Сьогодні"
Громадяни Росії ще поки не відчули на собі наслідок технічного дефолту, який настав у них у ніч на 27 червня. Проте вже стали розуміти, що якісний західний продукт надовго йде з їхнього ринку, а отже потрібно їм запастися, розпихаючи конкурентів. Що благополучно і роблять російські співробітники шведської компанії IKEA буквально збиваючи всіх навколо з ніг.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
Що сталося
"Розпродаж для співробітників IKEA виглядає приблизно так: люди забігають до магазину в Хімках і мчать до своїх цілей. Розпродаж розпочався сьогодні — спочатку він пройде лише для працівників і за перепустками, а потім і для звичайних росіян (тільки онлайн). Співробітники можуть придбати речі зі знижкою від 15%. За умовами їм заборони купувати речі для перепродажу", – йдеться у повідомленні.
Хто послав російський ринок
- Компанія McDonald's вирішила повністю припинити свою діяльність в Росії і за кілька днів після нападу армії Путіна на Україну і продала свій бізнес.
- Найбільша компанія BMW заявила про припинення виробництва своїх авто на потужностях російського заводу в Калінінграді, а також відмовилася постачати свої машини до РФ.
- Після початку війни низка великих іноземних компаній відразу заявила про звільнення з Росії, проте деякі з них думали кілька місяців, перш ніж оголосити про згортання бізнесу у РФ.
- Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, як напад Росії на нашу країну змінить економіку країни-агресора.