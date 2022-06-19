На саммите НАТО сделают важное заявление по России: анонс Столтенберга

На саммите будет поднять вопрос России и Китая / Фото: Коллаж: Сегодня

На саммите НАТО объявит Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека, вторгнувшись в Украину, Россия показала, что она больше не партнер для мирных стран.

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"Когда мир меняется, меняется и НАТО. И мир стал более опасным. Мы объясним, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", – заявил генсек НАТО.

Он отметил, что Китай также появится в стратегическом документе впервые.

"Потому что подъем Китая – это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", – сказал Столтенберг.

Что ожидается на саммите

В Мадриде с 28 по 30 июня состоится саммит НАТО. Из-за вторжения России в Украину на саммите будет изменена концепция Альянса. На мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден . Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

. Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. Представители Украины вряд ли приедут на мероприятие, но, возможно, наша страна будет участвовать в саммите НАТО онлайн.

Участники встречи обсудят возможности реализации программы "НАТО-2030", цель которой – сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессивности России", демонстрации Китаем "силы в экономике и военной сфере", а также нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина ожидает от саммита НАТО "чуда", но тут же добавил, что предпосылок для этого нет. Какое именно чудо может произойти, министр не рассказал, отметив лишь, что вопрос касается позиции НАТО по отношению к Украине.

Столтенберг заявлял, что российское вторжение заставило союзников Альянса переосмыслить стратегию и согласиться с тем, что силы НАТО должны присутствовать в большем количестве на восточном фланге.

Путь Украины в НАТО

7 февраля 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект Зеленского о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины.

Сейчас, как известно, неожиданно Россия начала требовать от стран – членов НАТО гарантий невступления Украины в Альянс. По версии Кремля, Москва не хочет, чтобы на ее пороге стояли "натовские ракеты".

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году.

Двери НАТО остаются открытыми для Украины, заявил в очередной раз генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время Олаф Шольц заявлял после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Украину на данный момент не ждут в НАТО.