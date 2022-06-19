На саміті НАТО зроблять важливу заяву щодо Росії: анонс Столтенберга

На саміті буде порушувати питання Росії та Китаю / Фото: Колаж: Сьогодні

На саміті НАТО оголосить Росію загрозою безпеці, миру та стабільності. Також уперше буде згаданий Китай. Про це в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За словами генсека, вторгнувшись в Україну, Росія показала, що вона більше не є партнером для мирних країн.

Реклама

"Коли світ змінюється, змінюється і НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми пояснимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності", – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що Китай також з'явиться у стратегічному документі вперше.

"Бо піднесення Китаю – це виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці", – сказав Столтенберг.

Що очікується на саміті

У Мадриді з 28 по 30 червня відбудеться саміт НАТО. Через вторгнення Росії в Україну на саміті буде змінено концепцію Альянсу. На заході буде присутній президент США Джо Байден . Крім країн НАТО, Швеції та Фінляндії, підтвердили свою участь прем'єр-міністри та президенти Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

. Крім країн НАТО, Швеції та Фінляндії, підтвердили свою участь прем'єр-міністри та президенти Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Представники України навряд чи приїдуть на захід, але, можливо, наша країна братиме участь у саміті НАТО онлайн.

Учасники зустрічі обговорять можливості реалізації програми "НАТО-2030", метою якої є стримування майбутніх загроз, зокрема "зростання агресивності Росії", демонстрації Китаєм "сили в економіці та військовій сфері", а також нестабільність у Північній Африці та на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам, що Україна очікує від саміту НАТО "дива". Але одразу додав, що передумов для цього немає. Яке саме диво може статися, міністр не розповів, зазначивши лише, що питання стосується позиції НАТО щодо України.

Столтенберг заявляв, що російське вторгнення змусило союзників Альянсу переосмислити стратегію і погодитися з тим, що сили НАТО повинні бути присутніми на східному фланзі.

Шлях України до НАТО

7 лютого 2019 року Верховна Рада підтримала законопроєкт Зеленського про внесення змін до Конституції із закріплення європейського та євроатлантичного курсу України.

Нині, як відомо, несподівано Росія почала вимагати від країн – членів НАТО гарантій невступу України до Альянсу. За версією Кремля, Москва не хоче, щоб на її порозі стояли "натовські ракети".

Реклама

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО в 2022 році.

Двері НАТО залишаються відчиненими для України, заявив вкотре генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Водночас Олаф Шольц заявляв після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що Україну наразі не чекають в НАТО.