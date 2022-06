На ТВ России открыто назвали Гитлера великим (видео)

В России восхищаются Адольфом Гитлером. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские пропагандисты восхитились немецким диктатором Адольфом Гитлером. На шоу "Соловьев LIVE" "эксперты" начали рассказывать, что немецкий фюрер является "великим стратегом". Кроме того, они намекнули, что в РФ уже нужно объявлять всеобщую мобилизацию.

Момент из шоу "Соловьев LIVE" опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Вот Адольф Гитлер – великий стратег. По результатам, конечно, не очень. Перешел к мобилизации в 1942 году. А было поздно, потому что он тоже исходил из формулы Павловского в определенной степени", – сказал один из экспертов.

Другой "знаток" назвал Гитлера сомнительным стратегом, так как он поздно объявил мобилизацию и добавил, что тот выходил из формулы блицкрига.

"Нацистские твари": Соловьев обиделся на Германию из-за марок

У российского телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева "подгорело" из-за подаренных почтовых марок с "русским военным кораблем" министру культуры Германии Клаудии Рот. Приняв подарок от своего коллеги (министра культуры Украины Александра Ткаченко) она прочитала, что на них написано: "F*ck you, russian ship" (русский корабль, иди на х*й". Это произошло во время встречи министров в Одессе.

Ситуация привела Соловьева в бешенство, он сказал: "Так что f*ck you russian говорит. Я надеюсь, эта тварь никогда свою грязную немецкую ляжку, ножку, ручку и другие части своего омерзительного тела, никогда, эти части тела не будут на территории Российской Федерации. Значит, вот эта нацистская тварь, она говорит f*ck you russian и мы должны на полном серьезе смотреть. Значит, там у них Шольц, который говорит: "ха, это же смешно, геноцид русских на Донбассе". Там у них канцелярия, которая говорит: "f*ck you russian" И вы хотите, твари, чтобы мы вели с вами какой-то диалог?"

Напомним, министр культуры Украины Александр Ткаченко в Одессе подарил немецкому коллеге две почтовые марки с "русским военным кораблем".

На одной украинский пограничник показывает средний палец российскому крейсеру "Москва". Вторая, появившаяся уже после того, как судно затонуло, называется "Русский военный корабль... ВСЕ!"

Ранее мы рассказывали, что Россия массово раздает свои паспорта жителям т. н. "ЛНР" и "ДНР". Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил эти действия руководства РФ с действиями Гитлера, который в свое время делал то же самое на оккупированных территориях.