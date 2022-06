"Нацистские твари": Соловьев обиделся на Германию из-за марок

Российские пропагандисты никак не угомонятся

Соловьева снова "бомбануло" из-за Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

У российского телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева "подгорело" из-за подаренных почтовых марок с "русским военным кораблем" министру культуры Германии Клаудии Рот. Приняв подарок от своего коллеги (министра культуры Украины Александра Ткаченко) она прочитала, что на них написано: "F*ck you, russian ship" (русский корабль, иди на х*й". Это произошло во время встречи министров в Одессе.

Ситуация привела Соловьева в бешенство, он сказал: "Так что f*ck you russian говорит. Я надеюсь, эта тварь никогда свою грязную немецкую ляжку, ножку, ручку и другие части своего омерзительного тела, никогда, эти части тела не будут на территории Российской Федерации. Значит, вот эта нацистская тварь, она говорит f*ck you russian и мы должны на полном серьезе смотреть. Значит, там у них Шольц, который говорит: "ха, это же смешно, геноцид русских на Донбассе". Там у них канцелярия, которая говорит: "f*ck you russian" И вы хотите, твари, чтобы мы вели с вами какой-то диалог?"

Напомним, министр культуры Украины Александр Ткаченко в Одессе подарил немецкой коллеге две почтовые марки с "русским военным кораблем".

На одной украинский пограничник показывает средний палец российскому крейсеру "Москва". Вторая, появившаяся уже после того, как судно затонуло, называется "Русский военный корабль... ВСЕ!"

Виллу Соловьева залили "кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные забрызгали стены дома и написали на воротах "убийца".

Кроме того, итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

