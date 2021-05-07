На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно

Ракета войдет в атмосферу нашей планеты в период с 8 по 10 мая – за этот период она совершит кругосветное путешествие 30 раз

Источник: space.com

В скором времени на Землю упадет 20-тонная ступень китайской ракеты. Мощное разрушение грозит ряду стран, включая США, Новую Зеландию и Туркмению.

Об этом сообщает BBC.

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В").

После этого в Пентагоне и Космических силах США заявили, что китайская разработка вышла из-под контроля, и падение ее обломков может нанести серьезный ущерб на Земле.

Определить точное время и место падения пока нельзя. По мнению ученого Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатана Макдауэлла, ракета войдет в атмосферу нашей планеты в период с 8 по 10 мая – "за этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз".

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В то же время исследователь уверен, что бояться обломков не стоит. Риск ущерба, по его словам, невероятно мал.

Как отмечает BBC, в зону риска попадают регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты. Это Нью-Йорк, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии, Туркмения и китайский Пекин.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбиня считает, что почти все обломки ракеты сгорят в атмосфере, а оставшиеся –упадут в международные воды.

Как сообщалось ранее, компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту с очередной партией спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink ракету-носитель Falcon 9. В этот раз она доставила 60 спутников.

Также мы писали, что компания SpaceX предварительно согласилась запустить в космос украинский спутник "Сич-2-1".