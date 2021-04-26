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Набряцали оружием. Россия попала в ТОП-5 мировых лидеров по военным расходам

26 апреля, 10:07

Ксения Капустинская

Расходы РФ на военные нужды остались в разы меньше, чем у США. Но доля ВВП на такие траты – самая большая среди лидеров рейтингов

Россия, которая приняла решение отвести войска от границ Украины, вошла в пятерку стран-мировых лидеров по военным расходам. За 2020 год траты РФ на вооружение выросли на 2,5%, до 61,7 млрд долларов, или 4,3% ВВП. Россия разместилась на четвертом месте. Также в ТОП-5 попали:

Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

При этом расходы России на военные нужды оказались на 6,6% ниже, чем планировалось. Эксперты SIPRI считают, что так на распределении средств сказалась пандемия коронавируса.

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В целом глобальные военные расходы достигли рекордных 1,98 трлн долларов. При этом увеличилась и доля ВВП, выделяемая странами на оборону. Если в 2019 году этот показатель составлял в среднем 2,2%, то в 2020 году – уже 2,4%.

Расходы Украины составили 5,9 млрд долларов, или 4,1% ВВП.

Напомним, в прошлом году Россия также занимала четвертую позицию в рейтинге SIPRI. Тогда военные траты РФ составляли 3,9% ВВП.

Ранее в Минобороны РФ показали видео, как российские войска убираются из Крыма:

Видео: Минобороны РФ

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Источник: Сегодня

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