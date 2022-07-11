Над Беларусью всю ночь кружил самолет-наводчик РФ: что высматривали оккупанты

Самолет оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

На протяжении всей ночи 11 июля над Беларусью летал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в паре с истребителями. Пилоты обсуждали видимость целей для ударов по Украине.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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"Впервые с 4 апреля в небо над Беларусью подняли российский ДРЛО А-50 и истребители. Запусков ракет зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

Так, по данным мониторинговой группы, 10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ. Задачей этого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, при этом меняя высоты от 9150 м до 9700 м. Самолет закончил работу лишь в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составило 6 часов 20 минут.

Помимо А-50, на протяжении всей ночи в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7000 до 8000 метров.

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"Во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей для ударов по территории Украины", – отмечает "Беларускі Гаюн".

Напомним, в последнюю неделю все чаще фиксируют движение российской военной техники на территории Беларуси. Стало известно, что Россия стягивает технику к границе с Черниговской областью. Появились новые спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке возле Гомеля в Беларуси, на которых видно увеличение числа "С-400", танки и БМП.

После этого украинские пограничники сообщили, что минируют опасные участки границы с Беларусью.