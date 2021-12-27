"Нам нужно было вступить в НАТО": в России сделали неожиданное заявление

В НАТО России было бы лучше. Коллаж "Сегодня"

Никакой угрозы со стороны НАТО для россиян нет, а нынешняя конфронтация Москвы – это безумная политика Кремля. Более того, России вообще надо было еще давно вступить в Альянс, и тогда не было бы никаких проблем и военной напряженности. Об этом заявил в эфире радиостанции Эхо Москвы бывший министр иностранных дел РФ Андрей Козырев.

Он привел в пример страны, которые не являются членами НАТО, но имеют гарантии практически как для стран Альянса.

Реклама

"Нам нужно было де-факто давным-давно – и сейчас это вполне возможно – вступить в НАТО. Другой вопрос: как это технически оформляется? Это неважно. Например, Япония или Австралия. Они не являются членами НАТО, но они имеют договор безопасности с Соединенными Штатами. И они фактически то же самое, что члены НАТО. На них распространяются все гарантии. И все воспринимают как часть западных стран. То есть много есть таких дипломатических технических вариантов", – сказал Козырев.

По его словам, НАТО не угрожает России и с Западом вообще должны быть партнерские и дружеские отношения.

"А находиться в конфронтации с НАТО, с наиболее развитыми странами мира, и не проводить из-за этого или ограничивать возможности модернизации – это какая-то безумная политика", – сказал экс-глава МИД РФ.

Реклама

Козырев подчеркнул, что противостояние РФ и НАТО "придумано исключительно для того, чтобы иметь внешнего врага по советской старинке", и предрек России судьбу Советского Союза из-за противостояния с Альянсом.

"Это раздувается пропагандой. НАТО не является врагом. Более того, чем ближе НАТО будет приближаться к нашим границам – мы можем даже отказаться от пограничников с ними, потому что они сами берут на себя всю ответственность за то, чтобы бороться и с наркотрафиком, и с трафиком оружия", – объяснил он.

Что там сейчас у России с НАТО?