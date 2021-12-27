Что будет, если НАТО свергнет Путина? Россияне удивили ответом

В Кремле как огня боятся вступления Украины в НАТО и пока Москва пытается договориться с Западом, блогер Илья Варламов предположил, чего ждать простым россиянам, если бы Альянс захватил Россию.
Он отметил в Telergram, что сейчас россиян "пичкают" пропагандой, мол, "если бы не Россия, то в Крыму стояли бы натовские войска", или если Россия не подготовит свои ракеты, то "силы Альянса едва ли не по Красной площади уже будут маршировать".
По словам блогера, для политических и бизнес-элит это будет катастрофа, если Альянс придет в Россию: кого-то посадят, кто-то лишится бизнеса, вместо Путина поставят какого-то несамостоятельного президента, будет марионеточное правительство. Варламов также задал в Сети вопрос, что может измениться для простых россиян, если "НАТО захватит Россию".
"А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии, как изменится жизнь и быт простых людей? Или придут американские компании и заберут все наши ресурсы. И будут российскую нефть продавать не наши олигархи, а американские. Будет Омский нефтеперерабатывающий завод принадлежать не "Газпрому", а американской ExxonMobil. Что поменяется для омичей? Город станет еще беднее от этого? На дорогах станет больше ям? По "Первому каналу" начнут вместо "Спокойной ночи, малыши!" показывать гей-порно?" – написал он.
Что ответили россияне?
В комментариях к посту в Telegram многие пользователи не видят большой проблемы в НАТО:
"Разрушить больше, чем наш "командор" (Путин) за 20 лет, не получится точно".
"Ничего не поменяется, даже есть шанс, что простому работяге будет лучше. Пострадают только те, кто у власти и все – им есть, что терять. И они настраивают народ, что бы именно простой мужик пошел отдавать свою жизнь за их бабло".
"Может, хоть, визовые проблемы будут поменьше".
"НАТО? Для примера – Афганистан".
"Русские боятся не НАТО, а того, что царь (Путин) отправит с ними воевать. На устаревшем вооружении без какого-либо позитивного видения конца далеко не уедешь".
"Объявим войну Польше и сдадимся в плен".
"Перечисленные вещи во втором абзаце, к сожалению, вполне вероятны".
"Боюсь, в хорошем смысле с приходом НАТО в Омск станет только лучше".
"А чем плохо быть в НАТО?".
"Что есть Россия в вашем понимании? Что такого в России может убить НАТО, что не убили большевики за 70 лет коммунистического эксперимента?.
Россия боится НАТО и угрожает силой
- Недавно Россия выдвинула США и отдельно остальным странам НАТО ультиматум – не пускать страны бывшего СССР в Альянс, в том числе и Украину, и в принципе прекратить расширение военного блока. Уже стала известна дата переговоров в рамках Совета Россия – НАТО.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил масштабной войны в Европе, если Украину примут в НАТО.