Что будет, если НАТО свергнет Путина? Россияне удивили ответом

Известный блогер Илья Варламов задался вопросом, превратиться ли РФ в сплошной концлагерь и кто будет править страной

Россияне не особо боятся НАТО - многие даже не против. Коллаж "Сегодня"

В Кремле как огня боятся вступления Украины в НАТО и пока Москва пытается договориться с Западом, блогер Илья Варламов предположил, чего ждать простым россиянам, если бы Альянс захватил Россию.

Он отметил в Telergram, что сейчас россиян "пичкают" пропагандой, мол, "если бы не Россия, то в Крыму стояли бы натовские войска", или если Россия не подготовит свои ракеты, то "силы Альянса едва ли не по Красной площади уже будут маршировать".

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По словам блогера, для политических и бизнес-элит это будет катастрофа, если Альянс придет в Россию: кого-то посадят, кто-то лишится бизнеса, вместо Путина поставят какого-то несамостоятельного президента, будет марионеточное правительство. Варламов также задал в Сети вопрос, что может измениться для простых россиян, если "НАТО захватит Россию".

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"А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии, как изменится жизнь и быт простых людей? Или придут американские компании и заберут все наши ресурсы. И будут российскую нефть продавать не наши олигархи, а американские. Будет Омский нефтеперерабатывающий завод принадлежать не "Газпрому", а американской ExxonMobil. Что поменяется для омичей? Город станет еще беднее от этого? На дорогах станет больше ям? По "Первому каналу" начнут вместо "Спокойной ночи, малыши!" показывать гей-порно?" – написал он.

Что ответили россияне?

В комментариях к посту в Telegram многие пользователи не видят большой проблемы в НАТО:

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"Разрушить больше, чем наш "командор" (Путин) за 20 лет, не получится точно".

"Ничего не поменяется, даже есть шанс, что простому работяге будет лучше. Пострадают только те, кто у власти и все – им есть, что терять. И они настраивают народ, что бы именно простой мужик пошел отдавать свою жизнь за их бабло".

"Может, хоть, визовые проблемы будут поменьше".

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"НАТО? Для примера – Афганистан".

"Русские боятся не НАТО, а того, что царь (Путин) отправит с ними воевать. На устаревшем вооружении без какого-либо позитивного видения конца далеко не уедешь".

"Объявим войну Польше и сдадимся в плен".

"Перечисленные вещи во втором абзаце, к сожалению, вполне вероятны".

"Боюсь, в хорошем смысле с приходом НАТО в Омск станет только лучше".

"А чем плохо быть в НАТО?".

"Что есть Россия в вашем понимании? Что такого в России может убить НАТО, что не убили большевики за 70 лет коммунистического эксперимента?.

Россия боится НАТО и угрожает силой