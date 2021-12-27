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Що буде, якщо НАТО скине Путіна? Росіяни здивували відповіддю

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
27 грудня, 10:35
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Відомий блогер Ілля Варламов поставив питання, чи перетворитися РФ на суцільний концтабір і хто правитиме країною
Росіяни не дуже бояться НАТО - багато хто навіть не проти. Колаж "Сьогодні"
Росіяни не дуже бояться НАТО - багато хто навіть не проти. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі як вогню бояться вступу України до НАТО і доки Москва намагається домовитися із Заходом, блогер Ілля Варламов припустив, чого чекати простим росіянам, якби Альянс захопив Росію.

Він відзначив у Telergram, що зараз росіян "напихають" пропагандою, мовляв, "якби не Росія, то в Криму стояли б натівські війська", або якщо Росія не підготує свої ракети, то "сили Альянсу мало не Червоною площею вже маршируватимуть".

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За словами блогера, для політичних та бізнес-еліт це буде катастрофа, якщо Альянс прийде до Росії: когось посадять, хтось позбудеться бізнесу, замість Путіна поставлять якогось несамостійного президента, буде маріонетковий уряд. Варламов також поставив у Мережі питання, що може змінитись для простих росіян, якщо "НАТО захопить Росію".

"А що для простого чоловіка зміниться? Прийдуть у розвалене село натівські військові і що станеться? Вони спалять село? Заженуть росіян у концентраційні табори? Чи піднімуть ціну на горілку? Позбавлять старих дров? Без ідеології, як зміниться життя та побут простих людей? Або прийдуть американські компанії та заберуть усі наші ресурси. І російську нафту продаватимуть не наші олігархи, а американські. Омський нафтопереробний завод належатиме не "Газпрому", а американській ExxonMobil. Що зміниться для омичів? Місто стане ще біднішим від цього? На дорогах побільшає ям? По "Першому каналу" почнуть замість "На добраніч, діти!" показувати гей-порно? – написав він.

Що відповіли росіяни?

У коментарях до посту в Telegram багато користувачів не бачать великої проблеми в НАТО:

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"Зруйнувати більше, ніж наш "командор" (Путін) за 20 років, не вдасться точно".

"Нічого не зміниться, навіть є шанс, що простому роботязі буде краще. Постраждають лише ті, хто при владі і все – їм є що втрачати. І вони налаштовують народ, щоб саме простий мужик пішов віддавати своє життя за їх бабло".

"Може, хоч візові проблеми будуть меншими".

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"НАТО? Наприклад – Афганістан".

"Росіяни бояться не НАТО, а те, що цар (Путін) відправить із ними воювати. На застарілому озброєнні без будь-якого позитивного бачення кінця далеко не поїдеш".

"Оголосимо війну Польщі і здамося в полон".

"Перелічені речі у другому абзаці, на жаль, цілком ймовірні".

"Боюсь, у хорошому сенсі з приходом НАТО стане лише краще".

"А чим погано бути в НАТО?

"Що є Росія у вашому розумінні? Що такого в Росії може вбити НАТО, що не вбили більшовики за 70 років комуністичного експерименту?

Росія боїться НАТО та загрожує силою

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