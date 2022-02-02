После визита Джонсона в Киев: Военные самолеты РФ прорывались в Британию

Бомбардировщик Ту-95 (слева) и Владимир Зеленский с Борисом Джонсоном (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания перехватила и сопроводила четыре российских бомбардировщика, которые приближались к зоне ее интересов.

Об этом сообщил представитель Королевских ВВС, передает Reuters.

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Инцидент произошел 2 февраля. Так, истребители "Тайфун" и заправщик Voyager были атакованы неопознанным самолетом, приближавшимся к зоне интересов Великобритании.

"Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета "Медведь" (Ту-95 – Ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании.

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