Нарушения прав человека в Беларуси: лидеры G7 требуют привлечь виновных к ответственности

Лидеры "Большой семерки" на саммите. Фото: коллаж "Сегодня"

Участники саммита "Большой семерки" обеспокоены нападками белорусских властей на права человека. И призывают провести новые "свободные и справедливые" выборы.

Об этом сказано в коммюнике саммита Carbis Bay G7.

По их словам, они будут работать, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе путем наложения санкций, и продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися нападками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право на примере вынужденной посадки самолета FR4978 и арест независимого журналиста и его партнера", – сказано в сообщении.

На саммите "Большой семерке" призвали:

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изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

вступать в конструктивный диалог со всеми слоями общества;

а также провести новые свободные и справедливые выборы.

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Напомним, что с 11 по 13 июня в курортном комплексе Карбис-Бей в британском Корнуолле проходит первый со времени начала пандемии очный саммит стран G7.Встреча "Большой семерки" может стать значимым событием как для стран, участвующих в саммите, так и для западного альянса и всего мира в целом.

Напомним в апреле страны "Большой семерки" и ЕС также потребовали от России прекратить провокации у границ Украины и снизить напряженность.