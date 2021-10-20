Нашествие смертельных комаров в Италии – стране угрожают опасные болезни

В Италии появились комары, способные переносить опасные заболевания. Фото: коллаж "Сегодня"

На севере Италии появился новый вид комаров, которые способны переносить смертельно опасные заболевания. Речь идет о так называемых "корейских" кровососущих комарах, принадлежащих к виду Aedes koreicus.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Миланского государственного университета, опубликованные в международном научном журнале Parasites&Vectors.

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"Распространению чужеродных видов комаров благоприятствуют различные факторы, в том числе климатические условия, постоянное передвижение людей и товаров, наличие среды, подходящей для развития их личинок", – говорится в сообщении.

Комары Aedes koreicus

Комары Aedes koreicus – это потенциальные переносчики вируса японского энцефалита, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, является основной причиной вирусного энцефалита во многих странах Азии.

По свидетельству ученых, в отличие от многих других видов кровососущих, "корейские" комары хорошо переносят холод и сейчас активно распространяются в холмистых и горных районах северной Италии. Тот факт, что этот вид был выявлен в Бергамо, позволил ученым предположить, что они попали в эту провинцию через находящийся там международный аэропорт Орио-аль-Серио.

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