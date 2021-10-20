Нашестя смертельних комарів в Італії – країні загрожують небезпечні хвороби

В Італії з'явилися комарі, здатні переносити небезпечні захворювання. Фото: колаж "Сьогодні"

На півночі Італії з'явився новий вид комарів, які здатні переносити смертельно небезпечні захворювання. Йдеться про так званих "корейських" кровосисних комарів, що належать до виду Aedes koreicus.

Про це свідчать результати дослідження Міланського державного університету, опубліковані в міжнародному науковому журналі Parasites&Vectors.

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"Поширенню чужорідних видів комарів сприяють різні чинники, в тому числі кліматичні умови, постійне пересування людей і товарів, наявність середовища, придатного для розвитку їхніх личинок", – йдеться в повідомленні.

Комарі Aedes koreicus

Комарі Aedes koreicus – це потенційні переносники вірусу японського енцефаліту, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, є основною причиною вірусного енцефаліту в багатьох країнах Азії.

За свідченням учених, на відміну від багатьох інших видів кровосисних, "корейські" комарі добре переносять холод і зараз активно поширюються в горбистих і гірських районах північної Італії. Той факт, що цей вид був виявлений в Бергамо, дозволив вченим припустити, що вони потрапили до цієї провінції через міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо, що знаходиться там.

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