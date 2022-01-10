НАТО без Украины: Россия уговаривает США на опасный компромисс

Рябков выступил за то, чтобы на мадридском саммите Альянса утвердили соответствующую формулу / Фото: Коллаж: Сегодня

Москва потребовала от США юридических гарантий того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Об этом на брифинге по итогам переговоров России и США заявил представитель РФ Сергей Рябков.

"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно – удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", – сказал он.

При этом он отметил, что России надоело вести "пустые разговоры".

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"Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", – заявил Рябков.

В ответ на это Шерман заявила, что подобные требования для США недопустимы. Штаты не будут "закрывать дверь" в НАТО ни перед одной из стран, основываясь на желании третьей стороны.

По ее словам, США в ходе контактов с Россией не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе – без Европы и о судьбе НАТО – без НАТО.

Переговоры о вступлении Украины в НАТО

Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину. На фоне ультиматума Кремля 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, а 13-го – Россия – ОБСЕ.

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В тоже время генсек Альянса пообещал Киеву, что никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине. По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России: сдерживание и готовность к диалогу.

Столтенберг заявлял, что НАТО готовится к агрессии РФ против Украины. Другими словами, Альянс практически отказал Москве в удовлетворении требования о нерасширении.

Что хочет Россия от США

В проекте договоров с США и НАТО, которые направила в Брюссель и Вашингтон Россия, ключевые пункты – нерасширение военно-политического блока:

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