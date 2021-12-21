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"Мы никогда не пойдем на компромисс": в НАТО дали важное обещание Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 декабря, 15:51
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Столтенберг выразил надежду на созыв совета с Россией – НАТО в 2022 году
В НАТО отреагировали на требования России по вступлению Украины в Альянс
В НАТО отреагировали на требования России по вступлению Украины в Альянс / Фото: Коллаж: Сегодня

Стремление Украины присоединиться к альянсу не обсуждается с Россией и компромиссов тут быть не может. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передают РИА Новости.

По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России сдерживание и готовность к диалогу.

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"Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность. Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", – сказал Столтенберг.

Также он отметил, что они готовы к переговорам с Россией.

"Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", – сказал генсек альянса.

Россия против вступления Украины в НАТО

16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.

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В США подтвердили, что получили проект договора о предоставлении России гарантий непродвижения на восток. Однако Белый дом намерен обсудить этот документ с европейскими партнерами.

В данный момент Россия не видит необходимости подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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