НАТО еще никогда не было таким сплоченным – Байден

Джо Байден заявил, что расчет путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался. Коллаж "Сегодня"
Президент США Джо Байден заявил, что расчет президент России Владимира Путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался, и сейчас НАТО сплоченно как никогда раньше.
Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с прессой в Брюсселе, пишет Укринформ.
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"Путин рассчитывал на раскол НАТО", – заметил американский лидер.
По его словам, что во время разговора с главой Кремля в декабре и в начале января заметил, что Путин не ожидал единства в Альянсе.
"Мне тогда было понятно, что он и не думал, что мы сможем поддерживать эту сплоченность", – сказал Байден.
В то же время он подчеркнул: "НАТО никогда не было таким сплоченным, как сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, что он собирался получить в результате ввода войск в Украину".
Саммит НАТО
- По итогам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО, который прошел в Брюсселе, было решено оказать Украине помощь в борьбе с биологической, химической, радиологической и ядерной угрозой.
- При этом президент Украины Владимир Зеленский традиционно просил Североатлантический альянс предоставить нам системы противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать наши города и села.
- Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Это решение, как и закрыть небо над Украиной, не было утверждено на саммите НАТО.
Вокруг саммита
- Перед участниками саммита выступил президент Украины Владимир Зеленский, который в очередной раз заявил, что наша страна в данный момент остро нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села.
- Накануне встречи Столтенберг обещал привлечь к ответу Китай за его позицию в отношении развязанной Россией войны в Украине, и за роль Беларуси в обстреле украинских городов. Но пока информации о конкретных действиях против этих стран нет.
- 23 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на тему мер по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейших шагов для совместного ответа на агрессию РФ против Украины.