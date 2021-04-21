НАТО перехватило над Балтией российские истребители и бомбардировщики

Некоторые из перехваченных самолетов не распознавались по сигналам транспондера, что могло создавать угрозу безопасности гражданских полетов

Североатлантический альянс 20 апреля перехватил над Балтийским морем два российских бомбардировщика, которые летели в сопровождении истребителей, а также самолет разведчик, подняв свои самолеты с баз в Эстонии, Литве и Польше.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

В Альянсе уточнили, что два российских бомбардировщика Ту-160 Blackjack в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 Mainstay оставались около трех часов в воздушном пространстве над Балтийским морем, а затем вернулись на материковую часть России.

"Радары НАТО зафиксировали неидентифицированные самолеты над Балтийским морем во вторник утром. В ответ Объединенный центр воздушных операций в Удеме, Германия, поднял истребители для перехвата и идентификации приближающихся самолетов", – говорится в сообщении.

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Для отслеживания и перехвата российских самолетов были запущены немецкий и итальянский истребители с баз НАТО в Эстонии и Литве и истребители F-16 польских ВВС с авиабазы Познань. А Национальный центр воздушных операций Королевских ВВС Дании развернул свои F-16 с авиабазы Скридструп, чтобы встретить российские самолеты.

Отмечается, что некоторые из перехваченных самолетов не распознавались по сигналам транспондера и не были предоставлены планы на их пролет.

В НАТО опасаются, что такие инциденты могут создавать угрозу безопасности полетов, поскольку гражданские службы управления воздушным движением не в состоянии их отслеживать.

Напомним, на прошлой неделе Россия стянула в Черное море авиацию и корабли якобы для проведения военных учений, туда прибыло несколько десятков кораблей и более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.