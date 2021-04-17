Россия стягивает в Черное море военные корабли и авиацию. Что происходит?

Россия под видом военных учений стягивает в Черное море более 50 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, а также несколько десятков военных кораблей

Россия стягивает авиацию и корабли в Черное море якобы для проведения военных учений. Туда направляются несколько десятков кораблей и более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

Какую технику и откуда стянули?

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В Черное море зашел отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии РФ. Они прошли Керченский пролив.

Два больших десантных корабля Северного флота России – "Александр Отраковский" и "Кондопога" прошли Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Они направляются в Севастополь.

Еще два БДК Балтийского флота – "Калининград" и "Королев" находятся в Черном море.

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Также стягивают авиацию – более 50 истребителей Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34 и штурмовиков Су-25СМ3.

"Летчики 4-й армии ВВС и ПВО и Черноморского флота выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря", – заявили в РФ.

В Южном военном округе сообщили, что крымскую эскадрилью перебазировали на полигон в Астраханской области, а штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края – на аэродромы Крыма.

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Что происходит?

В Южном военном округе сообщили, что военную технику стягивают для "проведения военных учений". Самолеты якобы отработают пуски ракет и бомбометание по морским целям.

А корабли Каспийской флотилии и Балтийского флота примут участие в зачетных морских учениях.

Тем временем эксперты прогнозируют, что Россия может начать полномасштабное наступление на материковую Украину с юга – через оккупированный Крым. Они считают, что РФ под видом учений может попросту стягивать военную технику к границам.

Также прогнозируют, что Россия еще неделю будет стягивать силы к украинской границе, поэтому развертывания полного состава ВС РФ на наших рубежах может завершиться 20 апреля, а общее количество личного состава войск достигнет 110 тысяч человек.

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Ранее мы сообщали, что в Польше заявили о том, что действия России на Донбассе и вблизи украинской границы создают впечатление, что она готовится к наступлению на Украину.

Напомним, что 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что у границ Украины, а также на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму сосредоточено около 60 тысяч вражеских солдат.

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