НАТО пойдет на радикальные меры в случае биологической и химической атак РФ – Шольц

У Шольца есть план на случай применения химического оружия Россией. Фото: коллаж "Сегодня"
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает CNN.
По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия осмелится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не идти на такой шаг.
Химическая угроза России
- Центр противодействия дезинформации заявил, что появляется все больше подтверждений того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против Украины.
- Ранее в Минобороны Британии заявили, что Россия в ходе войны против Украины может использовать химическое или биологическое оружие под фальшивым флагом. Там отметили, что РФ продолжает обвинять Украину в намерениях применить химическое и биологическое оружие.
- Президент Украины опроверг очередной фейк оккупантов о том, что якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие. Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.
- Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения. Он считает, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в "очень сложной ситуации".