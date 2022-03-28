НАТО піде на радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак РФ – Шольц

Шольц має план на випадок застосування хімічної зброї Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє CNN.

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За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну або хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.

Хімічна загроза Росії