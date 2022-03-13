Дуда передбачив реакцію НАТО, якщо Путін ударить хімічною зброєю в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення. Про це повідомляє The Guardian.
Він вважає, що Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Володимир Путін перебуває у "дуже складній ситуації".
"Насправді політично він уже програв свою війну, а внутрішньо він її не виграє", — додав він.
Дуда зазначив, що якщо Путін застосує зброю масового знищення, це змінить правила гри.
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"Напевно, НАТО доведеться сісти за цей стіл і дійсно серйозно подумати про те, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи або нашого регіону, але і для всього світу", — сказав президент Польщі.
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