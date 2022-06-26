НАТО примет решение о мощном ответе Путину — El Pais

НАТО предпримет шаги в ответ на угрозу со стороны РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Одной из тем саммита НАТО в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня, станет крупнейшее развертывание сил Альянса со времен Холодной войны. Об этом пишет испанское издание El Pais, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

НАТО готово превратить восточную Европу в форпост с тысячами военных и большим количеством техники. Таким образом, НАТО планирует быть готовым в случае агрессии против любого государства-члена.

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Также ведутся дискуссии о количестве контингента. Некоторые страны хотят перейти от боевых групп на восточном фланге к бригадам. Сегодня подразделения насчитывают до 1,6 тысячи военных, а их превращение в бригады удвоит число.

Некоторые страны НАТО настаивают на размещении дивизий под командованием генералов, что предполагает до 15 тысяч военных.

Другие темы саммита

Во время саммита в Мадриде, который состоится с 28 по 30 июня, может быть одобрена новая стратегическая концепция НАТО.

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На саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Сейчас она формально все еще остается партнером. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.

Чуть ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби заявил, что есть три главных цели, которых необходимо достичь на саммитах G7 и НАТО в конце июня.