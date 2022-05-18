НАТО расширяется. Две страны подали заявки на вступление в Альянс

Посол Финлянди Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель подали заявки на вступление в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в Североатлантический Альянс (НАТО) после того, как вторжение России в Украину положило конец десятилетиям военного неприсоединения.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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Посол Финлянди Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель передали документы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

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"Послы, дорогой Клаус, дорогой Аксель, дорогие друзья, доброе утро! Это хороший день, в критический момент для нашей безопасности. Большое спасибо за то, что передали заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Каждый народ имеет право выбирать свой путь. Вы оба сделали свой выбор после тщательного демократического процесса. И я тепло приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы наши ближайшие партнеры. А ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность", – сказал глава НАТО Йенс Столтенберг после получения предложений от послов Финляндии и Швеции в штаб-квартире альянса.

По его словам, заявки, которые они подали, являются историческим моментом, союзники по Альянсу теперь рассмотрят следующие шаги в этом направлении.

"НАТО уже проявляет бдительность в регионе Балтийского моря, и силы НАТО и союзников будут продолжать адаптироваться по мере необходимости", – отметил он.

Заявки о вступлении сталкиваются с сопротивлением со стороны члена НАТО Турции, которая пригрозила заблокировать их из-за обвинений в том, что скандинавские соседи служат убежищем для вооруженных групп, выступающих против Анкары.

Хельсинки, Стокгольм и другие западные союзники сохраняют оптимизм в отношении того, что они смогут преодолеть возражения Турции.

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Ожидается, что послы НАТО обсудят заявки в среду и могут дать добро на начало официальных переговоров относительно вступления Финляндии и Швеции.

Несколько союзников по НАТО, прежде всего Великобритания, предложили гарантии безопасности Финляндии и Швеции в течение периода подачи заявок, прежде чем они будут подпадать под действие пакта о взаимной обороне Альянса.

Путь Украины в НАТО

ВСУ переходит на стандарты НАТО

Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.