НАТО розширюється. Дві країни подали заявки на вступ до Альянсу

Посол Фінлянді Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінляндія та Швеція подали свої заявки на вступ до очолюваного США альянсу НАТО після того, як вторгнення Росії в Україну поклало край десятиліттям військового неприєднання. Про це повідомляє прес-служба Альянська.

Реклама

Посол Фінлянді Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель передали документи генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

"Посли, дорогий Клаус, дорогий Аксель, дорогі друзі, доброго ранку! Це хороший день, у критичний момент для нашої безпеки. Щиро дякую за те, що передали заявки на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Кожен народ має право обирати свій шлях. Ви обидва зробили свій вибір після ретельного демократичного процесу. І я тепло вітаю прохання Фінляндії та Швеції щодо вступу до НАТО. Ви наші найближчі партнери. Фінляндії та Швеції у штаб-квартирі альянсу.

За його словами, заявки, які вони подали, є історичним кроком, союзники Альянсу тепер розглянуть наступні кроки в цьому напрямку.

Реклама

"НАТО вже проявляє пильність у регіоні Балтійського моря, і сили НАТО та союзників продовжуватимуть адаптуватися при необхідності", – зазначив він.

Заявки про вступ стикаються з опором з боку члена НАТО Туреччини, яка погрожувала заблокувати їх через звинувачення в тому, що скандинавські сусіди є притулком для озброєних груп, які виступають проти Анкари.

Гельсінкі, Стокгольм та інші західні союзники зберігають оптимізм щодо того, що вони зможуть подолати заперечення Туреччини.

Очікується, що посли НАТО обговорять заявки у середу та можуть дати добро на початок офіційних переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції.

Реклама

Декілька союзників НАТО, насамперед Великобританія, запропонували гарантії безпеки Фінляндії та Швеції протягом періоду подання заявок, перш ніж вони підпадатимуть під дію пакту про взаємну оборону Альянсу.

Шлях України до НАТО

ЗСУ переходить на стандарти НАТО

Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

Було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси одержання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.