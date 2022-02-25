НАТО созывает срочный саммит из-за нападения России на Украину

Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

25 февраля НАТО проведет срочный саммит из-за наступления России на Украину. Об этом сообщается на сайте Альянса.

"Главы государств и правительств стран НАТО встретятся в режиме защищенной телеконференции в пятницу, 25 февраля 2022 года, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее", – говорится в сообщении.

Заседание назначено на 15:30 (по Киеву), а в 19:00 Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

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НАТО разворачивает войска

НАТО заявила о развёртывании дополнительных оборонительных сил на восточном направлении в связи с конфликтом в Украине. Об этом говорится в заявлении Альянса.

"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — говорится в документе.

В заявлении говорится, что "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".