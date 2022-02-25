НАТО скликає терміновий саміт через напад Росії на Україну

Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"

25 лютого НАТО проведе терміновий саміт через наступ Росії на Україну . Про це повідомляється на сайті Альянсу.

"Глави держав та урядів країн НАТО зустрінуться в режимі захищеної телеконференції у п'ятницю, 25 лютого 2022 року, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї", – йдеться у повідомленні.

Засідання призначене о 15:30 (за Києвом), а о 19:00 Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе прес-конференцію.

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НАТО розгортає війська

НАТО заявив про розгортання додаткових оборонних сил на східному напрямку через конфлікт в Україні. Про це говориться у заяві Альянсу.

"НАТО вважає, що дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці і матимуть геостратегічні наслідки... Сьогодні ми провели консультації в рамках статті 4 Вашингтонського договору. Ми вирішили відповідно до оборонних планів щодо захисту всіх союзників вжити додаткових кроків для зміцнення заходів стримування та оборони щодо всьому альянсу. Наші заходи залишаються превентивними, пропорційними. Вони не спрямовані на ескалацію", – йдеться у документі.

У заяві йдеться про "розгортання додаткових оборонних сухопутних та повітряних сил, а також морських сил у східній частині".