НАТО усиливает восточный фланг: в страны Балтии отправят сотни военных

НАТО отправит в Балтию военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Дания отправит 800 своих военных в страны Балтии, чтобы усилить контингент НАТО на востоке.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Twitter.

Реклама

"Не только слова, а реальные действия, которые улучшают нашу ситуацию безопасности. Спасибо, Дания!" – написал президент.

Химическая угроза от России