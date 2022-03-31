НАТО усиливает восточный фланг: в страны Балтии отправят сотни военных

НАТО отправит в Балтию военных / Фото: Коллаж: Сегодня
Дания отправит 800 своих военных в страны Балтии, чтобы усилить контингент НАТО на востоке.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Twitter.
"Не только слова, а реальные действия, которые улучшают нашу ситуацию безопасности. Спасибо, Дания!" – написал президент.
Химическая угроза от России
- Центр противодействия дезинформации заявил, что появляется все больше подтверждений того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против Украины.
- Ранее в Минобороны Британии заявили, что Россия в ходе войны против Украины может использовать химическое или биологическое оружие под фальшивым флагом. Там отметили, что РФ продолжает обвинять Украину в намерениях применить химическое и биологическое оружие.
- Президент Украины опроверг очередной фейк оккупантов о том, что якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие. Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.
- Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения. Он считает, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Путин находится в "очень сложной ситуации".