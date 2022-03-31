НАТО посилює східний фланг: у країни Балтії відправлять сотні військових

НАТО відправить до Балтії військових / Фото: Колаж: Сьогодні
Данія відправить 800 своїх військових у країни Балтії, щоб посилити контингент НАТО на сході.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Twitter.
"Не тільки слова, а реальні дії, які поліпшують нашу безпекову ситуацію. Дякую, Даніє!" – написав президент.
Хімічна загроза від Росії
- Центр протидії дезінформації заявив, що з'являється все більше підтверджень того, що Російська Федерація хоче застосувати отруйні речовини проти України.
- Раніше в Міноборони Британії заявили, що Росія під час війни проти України може застосовувати хімічну або біологічну зброю під фальшивим прапором. Там зазначили, що РФ продовжує звинувачувати Україну в намірах застосувати хімічну та біологічну зброю.
- Президент України спростував один з фейків окупантів, нібито на території України розробляють хімічну зброю. Він заявив, що жодного хімічної чи будь-якої іншої зброї масового враження в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорсткішу санкційну відповідь.
- Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що президент Росії Володимир Путін здатен застосувати зброю масового знищення. Він вважає, що Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Путін перебуває у "дуже складній ситуації".