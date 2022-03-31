НАТО посилює східний фланг: у країни Балтії відправлять сотні військових

НАТО відправить до Балтії військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Данія відправить 800 своїх військових у країни Балтії, щоб посилити контингент НАТО на сході.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Twitter.

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"Не тільки слова, а реальні дії, які поліпшують нашу безпекову ситуацію. Дякую, Даніє!" – написав президент.

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