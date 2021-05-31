НАТО завтра обсудит ситуацию в Украине и подготовку к саммиту – Столтенберг

Главы МИД и минобороны стран-участниц Североатлантического альянса 1 июня обсудят ситуацию в нашей стране

В НАТО обсудят Украину. Коллаж "Сегодня"

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят 1 июня ситуации в Украине и в Беларуси, а также подготовку к саммиту Альянса 14 июня.

Об этом на пресс-конференции заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим ситуации в Украине, в Беларуси, Афганистане, а также подготовку к саммиту", - сказал он.

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Генсек также добавил, что саммит НАТО покажет сближение позиций стран альянса перед лицом вызовов, исходящих от Китая.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенс Столтенберг скопление российских войск у границ Украины.

Также сообщалось, что до 2025 года Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет целей партнерства.