Навального приговорили к 9 годам сурового режима за "мошенничество" и "неуважение к суду"

Суд устроили прямо в колонии, чтобы не вывозить Навального в Москву / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Российский оппозиционер Алексей Навальный получил новый срок от суда страны, которая не уважает международное право. Теперь создатель Фонда борьбы с коррупцией осужден на 9 лет колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Обвинение
Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей ($11,5 тысяч) по новому делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор огласили на выездном заседании суда в колонии № 2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу компании "Ив Роше".
Дело о мошенничестве возбудили в конце 2020 года, когда уже подходил к концу условный срок по делу "Ив Роше", истекающий 30 декабря 2020 года. И только тогда в Следственном комитете РФ заметили, что Навальный потратил на личные цели 356 из 588 миллионов рублей, перечисленных в различные фонды, в том числе в ФБК.
Дело о неуважении к суду появилось после процесса над Навальным по обвинению в клевете на ветерана. Его завели в конце мая 2021 года. Позже эти два дела объединили в одно, и теперь оппозиционер получил новый срок.
Реакция
В твиттере Навального после оглашения приговора от его лица появился такой комментарий: "9 лет. Ну, как говорили герои моего любимого сериала The Wire: "You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out". У меня даже была футболка с этим лозунгом, но тюремные власти ее изъяли, посчитав подпись экстремистской".
Адвокаты оппозиционера намерены опротестовать приговор.
Судьба Навального
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении от последствий отравления, и был задержан в серой зоне московского аэропорта Шереметьево, после чего отправлен сначала в СИЗО, потом в тюрьму.
- Сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок.
- Мосгорсуд 9 июня 2021 года признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.