Навального приговорили к 9 годам сурового режима за "мошенничество" и "неуважение к суду"

Суд устроили прямо в колонии, чтобы не вывозить Навального в Москву / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционер Алексей Навальный получил новый срок от суда страны, которая не уважает международное право. Теперь создатель Фонда борьбы с коррупцией осужден на 9 лет колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Обвинение

Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей ($11,5 тысяч) по новому делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор огласили на выездном заседании суда в колонии № 2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу компании "Ив Роше".

Дело о мошенничестве возбудили в конце 2020 года, когда уже подходил к концу условный срок по делу "Ив Роше", истекающий 30 декабря 2020 года. И только тогда в Следственном комитете РФ заметили, что Навальный потратил на личные цели 356 из 588 миллионов рублей, перечисленных в различные фонды, в том числе в ФБК.

Дело о неуважении к суду появилось после процесса над Навальным по обвинению в клевете на ветерана. Его завели в конце мая 2021 года. Позже эти два дела объединили в одно, и теперь оппозиционер получил новый срок.

Реакция

В твиттере Навального после оглашения приговора от его лица появился такой комментарий: "9 лет. Ну, как говорили герои моего любимого сериала The Wire: "You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out". У меня даже была футболка с этим лозунгом, но тюремные власти ее изъяли, посчитав подпись экстремистской".

Адвокаты оппозиционера намерены опротестовать приговор.

Судьба Навального