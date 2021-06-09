В России фонд и штабы Навального признали экстремистскими организациями

Прокуратура обвиняла соратников Навального в намерении изменить конституционный строй с использованием сценария "цветной революции"

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Московский городской суд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального.

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Об этом со ссылкой на представляющую ФБК в суде "Команду 29", сообщил телеканал "Дождь".

Согласно постановлению, решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме, якобы из-за наличия в деле материалов, содержащих государственную тайну, адвокаты ФБК покинули зал перед оглашением постановления.

В апреле прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями, поскольку они якобы хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

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Деятельность ФБК была ограничена до вынесения решения суда.

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Напомним, в конце апреля против и так отбывающего наказиние в колонии общего режима учредителя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального в России возбудили новое уголовное дело за "создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан".

В феврале суд принял решение отменить условный срок, к которому Навального приговорили ранее, и применить реальный – 3,5 года колонии общего режима.

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