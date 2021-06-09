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У Росії фонд і штаби Навального визнали екстремістськими організаціями

9 червня 2021 23:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Прокуратура звинувачувала соратників Навального у намірі змінити конституційний лад з використанням сценарію "кольорової революції"

Олексій Навальний. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Олексій Навальний. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Московський міський суд визнав екстремістськими організаціями Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і штаби Олексія Навального.

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Про це з посиланням на "Команду 29", представляє ФБК в суді, повідомив телеканал "Дождь".

Згідно з постановою, рішення про заборону діяльності ФБК і штабів Навального підлягає негайному виконанню.

Зазначається, що засідання пройшло в закритому режимі, нібито через наявність у справі матеріалів, що містять державну таємницю, адвокати ФБК покинули залу перед оголошенням постанови.

У квітні прокуратура Москви вимагала визнати ФБК, Фонд захисту прав громадян і штаби Навального екстремістськими організаціями, оскільки вони нібито хочуть "створити умови для зміни основ конституційного ладу, в тому числі з використанням сценарію "кольорової революції".

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Діяльність ФБК була обмежена до винесення рішення суду.

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Нагадаємо, наприкінці квітня проти засновника ФБК, опозиційного політика Олексія Навального, який і так відбуває покарання у колонії загального режиму в Росії, порушили нову кримінальну справу за "створення некомерційної організації, що зазіхає на права громадян".

У лютому суд ухвалив рішення скасувати умовний строк, до якого Навального засудили раніше, і застосувати реальний – 3,5 роки колонії загального режиму.

Про що ще говорили в Україні та світі 9 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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