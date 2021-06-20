Назальный спрей от COVID-19. В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины

Австралийские ученые разрабатывают назальный спрей от COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.
Об этом сообщает Голос Америки.
По словам медицинского директора исследовательской организации "Nucleus Network" доктора Пола Гриффина, этот препарат нацелен на снижение риска заражения, тогда как другие лекарства в основном защищают от развития тяжелых симптомов COVID-19.
"Ученые из Nucleus Network в Брисбене считают, что лечение может быть более эффективным против вируса, чем препараты AstraZeneca и Pfizer, и что оно позволит сделать прививки пациентам, которые боятся игл", – пишут в сообщении.
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Он добавил, что основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, через который попадает патоген или вирус, то ответ будет более эффективным и фактически предотвратит проникновение вируса.
Отметим, что вакцина в виде назального спрея будет доступна через 1-2 года.
Ранее мы писали, что Турция выпустит COVID-вакцину в форме спрея для носа
Напомним, что также британская компания AstraZeneca начинает испытание вакцины от коронавируса в виде назального спрея.
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