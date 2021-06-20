Назальный спрей от COVID-19. В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины

Данная вакцина в виде назального спрея будет доступна уже через 1-2 года

Австралийские ученые разрабатывают назальный спрей от COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам медицинского директора исследовательской организации "Nucleus Network" доктора Пола Гриффина, этот препарат нацелен на снижение риска заражения, тогда как другие лекарства в основном защищают от развития тяжелых симптомов COVID-19.

"Ученые из Nucleus Network в Брисбене считают, что лечение может быть более эффективным против вируса, чем препараты AstraZeneca и Pfizer, и что оно позволит сделать прививки пациентам, которые боятся игл", – пишут в сообщении.

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Он добавил, что основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, через который попадает патоген или вирус, то ответ будет более эффективным и фактически предотвратит проникновение вируса.

Отметим, что вакцина в виде назального спрея будет доступна через 1-2 года.

Ранее мы писали, что Турция выпустит COVID-вакцину в форме спрея для носа

Напомним, что также британская компания AstraZeneca начинает испытание вакцины от коронавируса в виде назального спрея.