NBC: Байдену предложили нанести киберудар по России

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену было представлено много вариантов проведения массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность России поддерживать свои военные операции в Украине,
Об этом сообщили NBC News четыре человека, знакомые с обсуждением.
Что говорят в США
Как отмечается, два представителя американской разведки, один представитель западной разведки и еще один человек, "проинформированный по этому вопросу", говорят, что окончательные решения в США по этому вопросу еще не приняты. Однако разведка США и военные предлагают использовать американское кибероружие в "невиданных ранее масштабах".
По словам трех источников, среди вариантов: нарушение интернет-соединения по всей России, отключение электроэнергии и вмешательство в железнодорожные стрелки, чтобы помешать России пополнить запасы своих сил.
"Вы можете делать все, что угодно, – от замедления поездов до их падения с рельсов", – сказал один из источников.
Также источники заявили, что представленные варианты включают превентивные ответы на вторжение России в Украину – независимо от того, предпримет ли Россия свои собственные кибератаки на США в ответ на санкции. По их словам, большинство потенциальных кибератак "направлены не на уничтожение и не являются актом войны США против России".
"Наш ответ будет суровым и взвешенным, но не настолько суровым, чтобы побудить Путина к более решительным шагам", – заявил один из американских чиновников.
Напомним, главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Черниговом сдался целый взвод российских разведчиков.
По его словам, российские оккупанты наткнулись на тотальное сопротивление украинских защитников и не ожидали такого.
Вторжение России в Украину
- Президент России Владимир Путин заявил в ночь на 24 февраля, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. После этого начались ракетные обстрелы по всей Украине.
- Бои развернулись в направлении Харькова, Чернигова, Сум, на Донбассе и юге, даже атакована Чернобыльская АЭС.
- Особенно ожесточенные бои шли в районе Гостомеля, где десятки вертолетов оккупантов атаковали военный аэродром. Там были уничтожены по меньшей мере три "вертушки".