"Не интервью, а пыточная" и Гаага для Лукашенко – реакция Сети на "признания" Протасевича

Большинство зрителей указали на ссадины на запястьях оппозиционера. И все как один подчеркивают – это только то, что можно увидеть в кадре

Реакция Сети на "признания" Протасевича. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ. Во время беседы с журналистом он говорил о планах оппозиции, массовых протестах и "стальных яйцах" Лукашенко. "Сегодня" собрали реакции Сети на скандальные "признания" блогера.

Следы на руках

Большинство зрителей указали на ссадины на запястьях Протасевича. И все как один подчеркивают – это только то, что можно увидеть в кадре.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что "признания" Протасевича ни что иное как прямой вызов Лукашенко всему демократическому миру. Поэтому политик призвал как можно скорее прекратить любое сотрудничество с диктатором.

"Каких ответов вы ожидаете от человека под пытками? "Все хорошо, просто немного дуло в затылок натирает?". Кто-то еще дальше будет рассказывать о "белорусской сгущенке"? Сталинизм в худших его проявлениях..." – написал он.

А, по словам активиста Сергея Стерненко, ситуация с Протасевичем – это демонстрация того, почему украинцы должны бороться за права человека.

"Именно поэтому надо останавливать любые, даже малейшие проявления диктатуры. Именно поэтому нужно драться за свободу и друг друга. Чтобы у нас такое было невозможно".

Лукашенко должны судить

Экс-нардеп Борислав Береза уверен: если Лукашенко не отправить в Гаагу, то на его руках появится новая кровь невинных людей.

"Он кровавый диктатор и преступник. И таким, как он, нет места среди людей. После этого фильма весь цивилизованный мир должен объединиться в борьбе против этого завравшегося сумасшедшего колхозника. Поддерживать его могут лишь такие же социопаты и кровавые преступники. Режим Лукашенко должен быть снесен".

Также политик рассказал о жутких пытках, которые практикуют КГБ и российские боевики в концлагере "Изоляция".

"Например, в камере сутками не тух свет и круглые сутки играл тяжелый рок. Или надевали наручники, подвешивали за них и использовали, как "грушу". Или же прикрепляли к гениталиям провода и пускали ток. А в "Изоляции" были "эстеты", которые пытали заключенных, введя им ректально трубку и по ней заведя кусок колючей проволоки. Затем трубку вынимают, а проволока остается внутри человека. И ее тоже начинают вынимать. Тогда человек соглашается на все".

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Леонид Маслов отметил, что интервью нужно показывать семьям пилотов Ryanair, которые "без всякого принуждения сдали парня палачам".

"А нам постоянно напоминать себе: все традиции КПСС, СССР и КГБ живы и процветают. Все наши "государственники" – это выходцы оттуда. Все, что связывает нас с ними – должно быть ликвидировано".

Не интервью, а пыточная

В штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской также прокомментировали "признания" Протасевича.

"Роман – заложник, который находится в руках террористов, которые используют садистов для получения нужных слов и картинки от находящегося в их власти человека. К Роману не допускают адвоката. Но при этом пустили журналистов? Это не интервью, это пыточная", – сказано в сообщении.

На запястьях Протасевича можно разглядеть следы от наручников. Фото: скрин

"Он говорит не сам"

По мнению отца оппозиционера, "все, что говорит Роман, он говорит не сам".

"Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали", – сказал Дмитрий Протасевич.

Ранее в Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.