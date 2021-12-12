"Неприятно об этом говорить". Путин признался, что в 90-е работал таксистом

Путин не хочет вспоминать об этом периоде / Фото: Коллаж: Сегодня

В 90-е годы глава российского государства Владимир Путин подрабатывал частным извозом. Об этом он сообщил в фильме "Новейшая история" на телеканале "Россия 1".

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", – сказал Путин.

Он также рассказал, что в середине 1990-х годов в российском правительстве работали сотрудники ЦРУ США.

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По его словам, потом их привлекали к уголовной ответственности в США за участие в приватизации в России.

В 2018 году президент уже рассказывал, что только задумывался о работе таксистом. Это произошло после поражения на губернаторских выборах Анатолия Собчака.

Я, уж если по-честному сказать, думал, что делать. Может быть, в такси подрабатывать или еще что-нибудь. Я не шучу, серьезно, а куда деваться? Надо же было двух детей маленьких кормить, — рассказал тогда Путин.

Он добавил, что благодарен, что его пригласили работать в Управление делами президента.

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Что думает Путин

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года и этого не случилось.