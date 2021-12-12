"Неприємно про це говорити". Путін зізнався, що у 90-ті працював таксистом

Путін не хоче згадувати про цей період / Фото: Колаж: Сьогодні

У 90-ті роки глава російської держави Володимир Путін підробляв приватним візництвом. Про це він повідомив у фільмі "Нова історія" на телеканалі "Росія 1".

"Іноді доводилося підробляти і візництвом. Неприємно про це говорити, але, на жаль, і це теж було", – сказав Путін.

Він також розповів, що у середині 1990-х років у російському уряді працювали співробітники ЦРУ США.

Реклама

За його словами, потім їх притягали до кримінальної відповідальності у США за участь у приватизації в Росії.

У 2018 році президент уже розповідав, що тільки замислювався про роботу таксистом. Це сталося після поразки на губернаторських виборах Анатолія Собчака.

Я, якщо чесно сказати, думав, що робити. Можливо, в таксі підробляти або ще щось. Я не жартую, серйозно, а куди подітися? Треба ж було двох маленьких дітей годувати, — розповів тоді Путін.

Він додав, що вдячний, що його запросили працювати до Управління справами президента.

Реклама

Загроза вторгнення РФ

Що думає Путін

Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України, президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року і цього не сталося.