Несколько европейских стран высылают российских дипломатов

Из российских посольств в странах Европы высылают дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня
Сразу несколько стран решили выслать со своей территории дипломатов РФ, среди них три страны Балтии. Так, Эстония приняла решение выслать трех сотрудников посольства РФ, сообщили в МИД страны.
"Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла в Эстонии и передало дипломатическую ноту, в которой указано, что три сотрудника российского посольства, имеющие дипломатический статус, объявлены персонами нон грата" — говорится в заявлении.
Кроме того, МИД Литвы объявил четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили в ведомстве.
"Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России в Литве Алексея Исакова и вручило ему дипломатическую ноту о том, что четыре сотрудника российского посольства объявлены персонами нон грата", — говорится в сообщении.
Указанные сотрудники диппредставительства России должны в течение пяти дней покинуть территорию Литвы.
Такие же шаги предприняла Латвия. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс одобрил решение о высылке трех российских дипломатов. Отмечается, что решение принято в связи с их "деятельностью, не совместимой со статусом дипломатов"
Кроме того, 18 марта Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов.
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