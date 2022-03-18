Несколько европейских стран высылают российских дипломатов

Из российских посольств в странах Европы высылают дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу несколько стран решили выслать со своей территории дипломатов РФ, среди них три страны Балтии. Так, Эстония приняла решение выслать трех сотрудников посольства РФ, сообщили в МИД страны.

"Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла в Эстонии и передало дипломатическую ноту, в которой указано, что три сотрудника российского посольства, имеющие дипломатический статус, объявлены персонами нон грата" — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Литвы объявил четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили в ведомстве.

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"Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России в Литве Алексея Исакова и вручило ему дипломатическую ноту о том, что четыре сотрудника российского посольства объявлены персонами нон грата", — говорится в сообщении.

Указанные сотрудники диппредставительства России должны в течение пяти дней покинуть территорию Литвы.

Такие же шаги предприняла Латвия. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс одобрил решение о высылке трех российских дипломатов. Отмечается, что решение принято в связи с их "деятельностью, не совместимой со статусом дипломатов"

Кроме того, 18 марта Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов.

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