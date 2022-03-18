Декілька європейських країн висилають російських дипломатів

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Відразу кілька країн вирішили вислати зі своєї території дипломатів РФ, серед них три країни Балтії. Зокрема, Естонія вирішила вислати трьох співробітників посольства РФ, повідомили в МЗС країни.

"Міністерство закордонних справ Естонії викликало російського посла в Естонії і передало дипломатичну ноту, в якій зазначено, що троє співробітників російського посольства, які мають дипломатичний статус, оголошені персонами нон грата" — йдеться у заяві.

Крім того, МЗС Литви оголосило чотирьох співробітників російського посольства персонами нон грата, повідомили у відомстві.

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"Міністерство закордонних справ Литви викликало посла Росії в Литві Олексія Ісакова і вручило йому дипломатичну ноту про те, що чотири співробітники російського посольства оголошені персонами нон грата", – йдеться у повідомленні.

Зазначені співробітники диппредставництва Росії повинні протягом п'яти днів залишити територію Литви.

Такі самі кроки зробила Латвія. Глава МЗС країни Едгарс Рінкевичс схвалив рішення про висилку трьох російських дипломатів. Зазначається, що рішення ухвалено через їхню "діяльність, не сумісну зі статусом дипломатів".

Крім того, 18 березня Болгарія оголосила персонами нон грата десятьох російських дипломатів.

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