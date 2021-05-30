Нетаньяху могут сместить с должности премьер-министра Израиля после 12 лет на посту

Израиль может оккупировать Газу / Фото: Reuters

Один из самых "долгоиграющих" премьер-министров Израиля Биньямин Нетаньяху может покинуть свой пост.

Как пишет CNN, лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет работает над коалиционным соглашением с лидером партии "Еш Атид", чтобы присоединиться к новому правительству.

Если коалиция состоится, то это положит конец 12-летнему пребыванию Нетаньяху на посту премьер-министра.

Беннет решительно заявил, что пятые выборы не отдадут Нетаньяху, а твердо намерены сформировать правительство единства. Также политик заявил, что имеет премьерские амбиции.

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Вскоре после выступления Беннета Нетаньяху сделал собственное заявление, в котором осудил лидера партии "Ямина" как человека, которого не заботит ничто иное, как стать премьер-министром.

Ситуация нынче уникальная тем, что партия Беннета имеет только 7 мест в парламенте, но именно их не хватает для того, чтобы склонить чашу весов в сторону большинства в Кнессете. Коалиция "перемен", вероятно, будет состоять из правых и левых сторон израильской политики, а для формирования 61 голоса большинства придется привлечь еще какую-то политсилу.

"Не может быть ничего другого в объединении такого широкого круга партий, кроме как из-за их желания изгнать Нетаньяху. Учитывая насущные проблемы, такие как соблюдение режима прекращения огня с боевиками под руководством ХАМАС в Газе и рост напряженности в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, это может быть хрупкое правительство, легко разрушаемое идеологическими разногласиями", – резюмирует издание.

Напомним, в марте партия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и ее союзники набрали необходимое количество мандатов для создания коалиции в парламенте.