Netflix назвал бандеровцев "нацистскими колаборантами"? Разбираемся, что случилось

Фото: скриншот из фильма "Брат-2"

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на своей платформе культовые фильмы "Брат" и "Брат 2", снятые российским режиссером Алексеем Балобановым и попал в скандал из-за знаменитых высказываний героев этих лент.

В частности, в одной из сцен в "Брате-2" персонаж Виктора Сухорукова спрашивает Павла Шолянского, играющего бандита украинского происхождения: "Бандеровец?". В английских субтитрах это перевели как "Ukrainian Nazi collaborator?" (в переводе "украинский пособник нацистов?").

Как так вышло?

Справедливости ради, следует отметить, что перевод этих строк принадлежит не Netflix, а российской кинокомпании СТВ, у которой платформа и купила права на показ фильмов, о чем стало известно 30 мая.

Именно с такими субтитрами лента была опубликована в YouTube канала. Этим и можно объяснить такую "трактовку" сказанного в фильме.

Какие еще "перлы" оставили?

Дилогия славится своими крылатыми выражениями, преимущественно нецензурного содержания. Одно из них в "Брате" перевели довольно точно. Фразу Данилы Багрова (играет Сергей Бодров) "не брат ты мне, гнида чернож*пая" перевели как "you're not my brother, you are a black ass worm".

Также сохранились в субтитрах рассуждения Багрова о "неграх", которые "живут в Африке".

Напомним, ранее стало известно о том, что Netflix разрывает отношения с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которая присуждает премию "Золотой глобус".

Также мы писали, что использование Netflix может подорожать – сервис тестирует новые ограничения, касательно совместного использования аккаунта несколькими людьми, которые не являются членами одной семьи.